Били ракетами и дронами: подробности ночной атаки по Украине

Захватчики атаковали с территории РФ и временно оккупированной Запорожской области

В ходе очередной атаки по Украине в ночь на 12 февраля враг применил 17 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Большую часть из них удалось уничтожить. Также враг запустил одну управляемую авиационную ракету Х-59 и зенитные ракеты С-3.

Дроны были выпущены из района Приморско-Ахтарск — РФ, ракета Х-59 — из временно оккупированной территории в Запорожской области, а С-3 из Белгородщины. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Отмечается, что в ходе боевой работы были уничтожены 14 дронов-камикадзе "шахед" и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

"К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 12 февраля российские оккупанты ударили по городу Павлоград в Днепропетровской области. В результате атаки там пропало электричество. Вместе с тем отсутствует тепло и водоснабжение. Спустя некоторое время взрывы раздались в Харькове.