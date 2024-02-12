Святой Валентин заберет тепло с собой? Когда в Украину вернется морозная погода

Февраль вспомнит, что он еще не весна

В Украину пришло потепление, местами воздух прогреется до +14 градусов. В ближайшие дни сильных морозов не ожидается, но уже после 14 февраля начнет холодать.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, утром в понедельник, 12 февраля в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м. По всей стране незначительные дожди, днем ожидается от 7 до 14 градусов тепла.

Во вторник, 13 февраля, дожди также будут идти по всей Украине, на западе и севере — более интенсивные. Ночью будет 3-9 градусов со знаком "плюс", а днем синоптики обещают 3-14 градусов тепла.

В среду, 14 февраля, дожди продолжатся по всей территории. В ночные часы будет +3 +8 градусов, днем воздух прогреется до 3-14 градусов выше нуля.

Карта погоды на 14 февраля

В четверг, 15 февраля, на западе и юге (кроме Херсонщины и Крыма) дожди прекратятся, переменная облачность, на остальной территории — дождь со снегом. В этот же день в Украину вернутся первые минусы — ночью на Сумщине и Луганщине будет до -2 градусов, на остальной территории — от 0 до +5. Днем прогнозируется -1 +7 градусов.

Карта погоды на 15 февраля

В пятницу, 16 февраля, морозы распространятся и на другие области — ночью будет от +4 до -6 градусов, днем ожидается от +5 до -6, на Закарпатье воздух прогреется до 9 градусов тепла. Местами будет идти снег с дождем.

Карта погоды на 16 февраля

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала, как война в Украине меняет климат. Негативные последствия будут ощутимы и за пределами страны.