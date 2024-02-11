Ночная атаки дронов: в Киевской области без последствий не обошлось, подробности

Жертв и пострадавших среди населения нет

Во время новой массированной атаки РФ против Украины дроны, в частности, атаковали Киевскую область. Без последствий не обошлось.

Об это сообщает пресс-служба КОВА. По её данным, благодаря работе ПВО попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

Однако в результате падения обломков дронов на территории одного из предприятий возник пожар. Также повреждены складские помещения, СТО, ангар, админздание предприятия, легковой автомобиль и погрузчик.

"Пожар, возникший на месте падения обломков, оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших среди населения нет. Все оперативные группы продолжают фиксировать последствия ночной атаки", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что во время атаки дронов в ночь на 11 февраля украинской ПВО удалось поразить большую часть воздушных целей противника. Они были уничтожены в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.