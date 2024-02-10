ПВО Украины усилили необычным зенитно-ракетным комплексом: в сети показали видео

ЗРК стал результатом переделки достаточно современных британских ракет

Пока Воздушные силы Украины ожидают западные самолеты для завоевания господства в небе, ВСУ усиливают противовоздушную оборону. Для этого используют довольно необычную зенитно-ракетную систему на базе британской ракеты AIM-132 ASRAAM.

Ресурс OSINTtechnica опубликовал видео, на котором видна импровизированная система. На шасси грузовика установлены направляющие для пуска ракет AIM-132 ASRAAM.

Эти ракеты системы "воздух — воздух" были приняты на вооружение Великобритании сравнительно недавно – в 2002 году, и предназначены для ведения боев на ближних дистанциях до 25 км. Однако британским инженерам удалось переделать их для пуска с земли. Правда, в последнем случае дальность сильно падает, что объясняется повышенным расходом топлива для разгона с земли. Вес самой ракеты составляет 88 кг, из которых 10 кг приходятся на осколочно-фугасную боевую часть, поражающую цель.

Но, как отмечает офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, ASRAAM могут выполнять роль ЗРК ближнего радиуса действия, усиливая ПВО Украины.

"Использование Украиной большого количества разных боеприпасов очень тяжело с точки зрения их логистики при распределении между подразделениями, однако облегчает логистику для стран-союзниц — тем легче пожертвовать боеприпасы различных типов, чем опустошить все свои запасы нескольких ключевых систем" — подчеркивает эксперт.

ASRAAM же также хороши для Украины тем, что могут дополнять аналогичные ЗРК на базе авиационных ракет AIM-9 Sidewinder, которые переделали для установки на советские ЗРК, и таких ракет произведено всего 110 тысяч.