В Украине может появиться "сертификат защитника": что это такое и зачем он нужен

Должен помочь в систематизации всех данных военнообязанных

Член комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия отметил, что в Раде рассматривают возможность введения "сертификата защитника". По словам высокопоставленного чиновника это необходимо для "смартмобилизации".

Об этом он рассказал 9 февраля в эфире телемарафона. По мнению Арахамии, такой шаг позволит систематизировать все данные военнообязанных и помочь в борьбе с уклоняющимися.

"Это делается для того, чтобы мы понимали, какой у нас вообще мобилизационный ресурс, как планировать волны мобилизации на будущее и делать так называемую смартмобилизацию. Сейчас более полутора миллионов человек вне радара, государство вообще не знает о них ничего: где они, что они", — резюмировал Арахамия.

По словам главы фракции "Слуга народа" украинцам не нравится, "когда ездят автобусы ТЦК, которые снимают людей с общественного транспорта или в магазине где-то ловят". В связи с этим в Верховной Раде нашли альтернативу.

"Если вы помните, у нас когда COVID был, все должны были ходить с таким сгенерированным сертификатом, который показывал, вакцинированы вы или нет. Вот будет сертификат, который получат через интернет, или ЦНАП, или в ТЦК. Зачем это? Чтобы мы понимали, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом спланировать так называемую "смартмобилизацию", – сказал Арахамия.

Перевод процесса в электронный формат позволит разработать систему, при которой каждый военнообязанный будет точно знать, когда его мобилизуют, отметил Арахамия. Это, по словам должностного лица, позволит ему "подготовиться к призыву и решить свои дела".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Кабмине жестко проехались по поводу нарушений в работе сотрудников ТЦК. Настаивают на прекращении "репрессивных флешмобов".