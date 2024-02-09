Увольнение Залужного: в СМИ рассказали о возможных плохих последствиях для Украины

Украинский народ и армия могут не простить Зеленскому увольнение "любимого командира", поскольку Залужного любили, а вот Сырского боятся

Увольнение генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и замена его на Александра Сырского может иметь плохие последствия для президента Украины Владимира Зеленского и ситуации в войне в долгосрочной перспективе. Залужный был достаточно популярен среди личного состава украинской армии и гражданского населения – а Сырский имеет довольно неоднозначную репутацию и не пользуется любовью в войсках.

Об этом пишет издание The Economist. В большом материале отмечается, что Украина вступает в новый этап войны, а Зеленский рискует ошибиться, принимая те или иные решения.

"Различия между актером-политиком и его закаленным в боях командующим частично касались культуры и личности. Лишь когда российская и украинская армии окопались, а линия фронта застопорилась, эти трения начали наносить вред. Не секрет, что по мере того, как их отношения ухудшались, они также начали расходиться во взглядах на то, что делать на поле боя. Что действительно обрекло отношения между господином Зеленским и генералом Залужным, так это изменение взглядов президента на то, как война будет определять, какой страной должна стать Украина", — говорится в статье.

Например, Зеленский и его администрация возлагали именно на Залужного ответственность за то, что контрнаступление в прошлом году оказалось неудачным. Они требовали от генерала готовить армию к новым наступлениям, разработать боевые планы и взять на себя выдвижение непопулярного решения по большой мобилизации в стране.

Однако Залужный, имея собственное мнение, отказался делать то, что требовала от него власть. В частности, он отметил, что не может планировать какие-либо наступательные действия, не зная, какие ресурсы будут в его распоряжении.

Издание также отмечает, что украинский народ и армия могут не простить Зеленскому увольнение "любимого командира". Залужный пользовался любовью и уважением, а вот за Сырским следует недобрая слава.

"Сырский имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь. Он является противоречивой фигурой, которая вызывает противоречивую реакцию среди офицеров. Одни восхваляют его профессионализм, другие говорят, что он запугивает своих подчиненных… Он менее склонен подвергать сомнению приоритеты президента. Заняв высшую должность, он должен будет смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду власти", – предполагается в материале.

Кроме этого, увольнение Залужного будет иметь политические последствия. Зеленский провозглашает решимость Украины выйти на границы 1991 года и выгнать российских террористов из украинских земель, но если это не удастся, ему придется отвечать за последствия. Сейчас у Зеленского есть возможность переосмыслить свое видение войны.

"Чтобы выстоять в предстоящей длительной борьбе, Украина должна повысить свою устойчивость. Украина выйдет победителем из этого кровавого конфликта, если она будет преуспевающей, демократической, ориентированной на Запад страной. В этом вопросе не должно быть никакой разницы между президентом и его командующими", – резюмирует издание.

Как писал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Подытоживая его, он отметил, что Залужный уходит в отставку.

Президент отметил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в изменениях, и начинать нужно уже сейчас. Министр обороны Украины Рустем Умеров поддержал решение Зеленского, и подчеркнул, что 2024 требует новых подходов и новых стратегий.

Напомним, что новым Главнокомандующим ВСУ президент назначил генерал-полковника Сырского. Аргументировал свое решение его успешным опытом защиты – Киевская оборонная операция, а также наступления – Харьковская освободительная операция.