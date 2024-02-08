В Украине разработали средство, которое глушит российские FPV-дроны: характеристика и фото

Прибор способен глушить российские дроны врага

Участники кластера Brave разработали систему AD Counter FPV. Она может блокировать радиочастоты для российских FPV-дронов.

Об этом рассказывал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграмме. По его словам, система генерирует белый шум в радиочастотном диапазоне 850–940 МГц и FPV-дрон теряет связь с оператором и становится неуправляемым.

В сообщении отмечается, что радиус работы — от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона — 3 000 м. Система быстро начинает работать после включения, ей для этого требуется не больше 0,5 секунды.

Фото прибора

Это оборудование уже активно используют украинские военные. Они называют AD Counter FPV одним из самых качественных портативных РЕБ.

Одно из преимуществ системы – она легкая, без аккумулятора весит 3 кг, а еще у нее есть тренога. Ее удобно устанавливать на машины.

Ранее "Телеграф" писал, что среди полученного вооружения с запада у Украины есть снаряды M982 Excalibur. Эти высокоточные снаряды предназначены для артиллерии калибром 155 мм.

В общем, для ведения огня снарядами Excalibur подходят различные артсистемы стандарта НАТО: американские гаубицы M777, французские CAESAR, немецкие PzH 2000 или британские AS90 Braveheart. Подходит он и для более новейших систем артиллерии.