Повреждены многоэтажки и частные дома: подробности ночной атаки на Николаев (фото)

После попаданий в городе возникли пожары

Ночью, 8 февраля, враг в очередной раз атаковал Николаев с помощью БпЛА типа Shahed 131/136. В результате попаданий произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что подразделениями ГСЧС пожар был оперативно ликвидирован.

По словам Кима, также повреждены многоквартирные дома и объект спортивной инфраструктуры. Пострадавших нет.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате атаки повреждения получили более 20 жилых домов — частные и многоэтажные, офисные помещения, частное предприятие. Также есть повреждения и на территории коммунального предприятия.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Коммунальные бригады уберут территорию от обломков и мусора. Загружаем сейчас и стройматериалы. Также будем работать и на той локации, которая пострадала от обстрелов вчера", — написал он.

Кроме того, в пресс-службе ГСЧС сообщили, что в результате атаки по Николаеву получил повреждения частный жилищный сектор, возник пожар. Также произошло частичное разрушение и загорелся пожар на спортивном инфраструктурном объекте.

"Воспламенение оперативно погасили. Травмированных нет. Дополнительно работали аварийные службы города", — говорится в сообщении.

Напомним, Одессе в результате атаки дронов-камикадзе, запущенных российскими террористами в ночь на 8 февраля, есть повреждения гражданской инфраструктуры города. В результате атаки пострадавших и погибших, к счастью, нет.