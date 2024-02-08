Много жертв: в ООН отметили рост числа погибших гражданских в Украине

Значительно возросло количество пострадавших от российских террористов детей

В январе 2024 года был зафиксирован 641 случай убийства или ранения гражданских лиц из-за действий российских террористов в Украине. Это больше, чем в прошлом месяце, а также без учета жертв на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. Отмечается, что увеличилось количество погибших и раненых от рук террористов детей – 40 против 18 в ноябре, с которым сравнивали месяц в миссии.

Всего за январь в результате ракетных атак, дроновых атак и артиллерийских обстрелов погибли 158 человек, еще 483 пострадали. Это на 37% больше, чем за ноябрь 2023 года, который был последним месяцем, когда количество жертв войны уменьшалось.

Сейчас из-за агрессивных действий российских террористов тенденция сменилась противоположной – россияне по-прежнему начали целенаправленно пытаться убивать именно гражданское население. Также растет количество погибших и раненых в населенных пунктах, расположенных далеко от фронта.

Тем временем в Киеве после российского ракетного теракта 7 февраля четверо человек погибли. Обломки уничтоженной российской ракеты попали в многоэтажку.

Ранее "Телеграф" писал, что на войне погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, а также рекордсмен Книги рекордов Украины 32-летний Александр Билоконь. Украинский защитник мобилизован в 2023 году. Александр Билоконь до своей гибели получил серьезное осколочное ранение руки во время контрнаступления ВСУ.