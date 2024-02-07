РФ внесла в список "террористов и экстремистов" топ-военных Украины: там есть Буданов и другие генералы

Буданов не дает покоя российским властям

Страна-террорист Россия внесла ряд украинских высокопоставленных военных в "список террористов и экстремистов". В их числе начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что соответствующий список ведет Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг). Кроме того, в список также внесли главнокомандующего ВМС Украины Алексея Неижпапу и командующего Воздушными силами Николая Олещука.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Кирилла Буданова в России уже даже "заочно арестовали" (во второй раз) по делу о "теракте". Его обвинили в причастности к более чем ста атакам беспилотников по Москве и другим регионам России, а также по аннексированному Крыму в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года. Олещука и Неижпапу также обвиняют в "терактах".

Первый случай так называемого "ареста" Буданова произошел в апреле 2023 года. Тогда его якобы заочно арестовали по ходатайству ФСБ по делу о взрыве на Крымском мосту. Начальнику украинской разведки вменили создание террористического сообщества, хранение оружия и взрывчатки и теракт, совершенный группой лиц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2023 года в базе МВД РФ появилось сообщение об объявлении в розыск Кирилла Буданова. В сети уже высмеяли эту ситуацию.