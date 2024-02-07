Если россияне усилят давление на Купянск: Дикий назвал две большие угрозы

Для россиян ценность города значительно больше

Наступление россиян в районе Синьковки, которое является пока лишь ползучим, может быть усиленно. Украинские бойцы готовятся к возможной эскалации, однако нехватка снарядов значительно усложняет это.

Такое мнение высказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в комментарии "Телеграфу". Он также отметил, что потеря Купянска может иметь две угрозы для Украины.

"Гипотетическая потеря Купянска не приведет к обвалу фронта, после которого россияне пойдут на Харьков и Киев. Этого точно можно не бояться. В то же время это будет очень болезненно в политическом смысле, ведь Купянск стал символом нашего блестящего успеха во время Харьковского наступления осенью. В 2022-м, который фактически изменил ситуацию и заставил союзников поверить в наши силы", — сказал Дикий.

Синьковка на карте Deep State

А вот вторая угроза представляет опасность непосредственно в логистике.

"Второй аспект – станция. Это действительно очень важный логистический узел. Причем для врагов его ценность значительно больше, чем для нас. Эта железная дорога проходит вглубь России, что открывает большие возможности для опрокидывания техники напрямую", – говорит Евгений Дикий.

Однако он также отмечает, что если Купянск будет захвачен, линия фронта пройдет по реке Оскир. У русской армии нет достаточно войск, чтобы продвигаться дальше, поэтому этого нет в их плане.

Больше о том, что происходит на участке фронта на Купянском направлении, читайте в материале "Телеграфа" Купянск под угрозой? Что на самом деле происходит на Харьковщине

Ранее "Телеграф" писал, что Россия действительно концентрирует под Купянском значительные силы. Однако статистика, которую привело издание Forbes, несколько отличается от реальности.