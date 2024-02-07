В ООН назвали количество применений северокорейских ракет по Украине

Россия и КНДР должны понести ответственность за эти поступки

Российский террористический режим не менее девяти раз применял против Украины ракеты, переданные российским террористам Северной Кореи. Это существенное нарушение интернациональных обязательств РФ и резолюций ООН.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности, сообщает "Общественное". По словам Вуда, Россия и КНДР должны понести ответственность за свои террористические действия.

"Эти незаконные поставки оружия и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывают региональную стабильность и глобальный режим нераспространения, а также доверие Совету Безопасности. Даже когда мы сидим здесь, Россия продолжает пренебрегать международным правом, удваивая свои нарушения эмбарго ООН на поставку оружия в Корейскую Народно-Демократическую Республику", – отметил Вуд.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, КНДР обеспечивает РФ снарядами лучше, чем Запад – Украину.

Россияне получили от КНДР баллистические ракеты, однако вопреки опасениям аналитиков, для оккупантов они не стали панацеей и существенно повлиять на ситуацию на поле боя или украинскую военную промышленность вряд ли смогут.