В ООН назвали количество применений северокорейских ракет по Украине
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Россия и КНДР должны понести ответственность за эти поступки
Российский террористический режим не менее девяти раз применял против Украины ракеты, переданные российским террористам Северной Кореи. Это существенное нарушение интернациональных обязательств РФ и резолюций ООН.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности, сообщает "Общественное". По словам Вуда, Россия и КНДР должны понести ответственность за свои террористические действия.
"Эти незаконные поставки оружия и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывают региональную стабильность и глобальный режим нераспространения, а также доверие Совету Безопасности. Даже когда мы сидим здесь, Россия продолжает пренебрегать международным правом, удваивая свои нарушения эмбарго ООН на поставку оружия в Корейскую Народно-Демократическую Республику", – отметил Вуд.
Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, КНДР обеспечивает РФ снарядами лучше, чем Запад – Украину.
Россияне получили от КНДР баллистические ракеты, однако вопреки опасениям аналитиков, для оккупантов они не стали панацеей и существенно повлиять на ситуацию на поле боя или украинскую военную промышленность вряд ли смогут.