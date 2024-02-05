"Война закончится победой Украины": немецкий генерал назвал 3 обязательные условия для поражения РФ

Украинская армия способна победить врага на поле боя

Война закончится когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут поражение вражеской армии на поле боя. Для достижения мира важно придерживаться трех основных условий.

Генерал-майор, глава Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг рассказал об этом в интервью RND. Он уверен, что украинская армия способна нанести поражение российским войскам на поле боя.

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Победа Украины в войне

Журналист спросил у генерал-майора, когда завершится полномасштабная война в Украине, начавшаяся почти два года назад. Фройдинг настроен оптимистично. Его ответ на этот вопрос был кратким, без подробностей.

"Она закончится, когда Украина выиграет войну", ― сказал Фройдинг.

На вопрос, с чем связан такой оптимизм, генерал-майор ответил более развернуто. Он подчеркнул, что уверен в способностях украинской армии и ценности той помощи, которую ВСУ оказывает Запад.

Фройдинг рассказал о ситуации на фронте сейчас. Многим кажется, будто на поле боя застой, но это не так. Стороны отчаянно бьются за каждый метр земли, проводя сложнейшие операции.

Украина победит в войне, ведь для этого нужно выполнение трех обязательных условий. Фройдинг назвал их в интервью.

Единство и настойчивость партнеров Украины. Эффективность вооружения, которое использует ВСУ, выше чем у систем, применяемых врагом. Проведение качественной мобилизации в Украине.

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Помощь от Запада

Генерал назвал этот вопрос критическим. Но он призвал не паниковать. Фройдинг отметил, что Украине для качественной работы нужно меньше боеприпасов, чем России. Это связано с высокой эффективностью используемых систем.

"И только из Германии мы, вероятно, сможем в этом году более чем удвоить поставки артиллерийских боеприпасов. Тем не менее поставки боеприпасов остаются центральным вопросом поддержки Запада", ― сказал генерал.

Мобилизация в Украине

Украинская армия нуждается в новых людях, и это факт. Поэтому мобилизация неизбежна.

"Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат – просто из-за количества потерь, насколько мы видим. Но еще и потому, что войска, часть которых находится на фронте уже 24 месяца, нуждаются в обновлении", ― подчеркнул Фройдинг.

Генерал назвал этот процесс политическим и социальным, и отметил, что важно не только защищать Украину на поле боя, но и обеспечивать экономическую жизнеспособность государства.

Напомним, что Кабмин подготовил новый законопроект о мобилизации. Он уже подан и зарегистрирован в Верховной Раде.

Но новая редакция законопроекта также столкнулась с критикой. Многие политики высказались против его принятия, среди них и лидерка фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она резко высказалась об этом проекте и назвала его репрессивным.

Ранее "Телеграф" писал о наказаниях для уклонистов, выехавших из Украины, по новому законопроекту о мобилизации. Санкции существенно ужесточаются.