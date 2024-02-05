Посла России вызвали "на ковер" во Франции: Париж назвал две причины

Москва обвинила Францию в "милитаристском безумии"

Посол России во Франции Алексей Мечков вызван в этот понедельник, 5 февраля, в Министерство иностранных дел Франции. Причиной послужили недавние российские удары по Бериславу в Украине, в результате которых погибли два французских волонтера, а также целая кампания дезинформации, направленная против Франции.

Об этом сообщает Le Figaro. Министерство обороны России заявило, что во время ликвидации в Харькове в прошлом месяце около шестидесяти боевиков, большинство из которых были якобы французскими наемниками.

"Париж осудит возобновление дезинформации, направленной против Франции", — сообщили изданию в дипломатических кругах.

Франция опровергла заявления РФ. Она подчеркнула, что несколько списков, в том числе один, который должен был раскрыть личности около 30 "погибших французских наемников", были широко распространены телеграмм-каналами и прокремлевскими активистами.

Отношения между Францией и Россией в последнее время стали все более напряженными. Этому способствуют обвинения Франции Москвой в "милитаристском безумии" после объявлений о новых поставках оружия Киеву.

Париж также осудил "трусливый и возмутительный акт" со стороны России об обстреле Берислава недалеко от Херсона, во время которого погибли два французских волонтера, а еще трое французских граждан получили ранения.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, Европа не "устала" помогать Украине.