Российский оборонпром не способен обеспечить российскую армию техникой: в ISW объяснили причины

Запасы оружия иссякают, а возможности оборонпрома РФ не успевают за спросом

Несмотря на все требования российских генералов, оборонная промышленность РФ, судя по всему, не может и не сможет в дальнейшем обеспечить техникой и вооружением все новые резервы российских войск. Командиры в российской армии привыкли рассматривать оставшиеся со времен СССР резервные базы хранения и склады, как "бездонную бочку", но это не так — не хватает стрелкового оружия, танков, бронемашин, артиллерийских стволов и многого другое.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 4 февраля. Отмечается, что темпы обеспечения российской армии не успевают за требованиями, несмотря на все российские усилия по расширению оборонпрома.

К примеру, российские заводы способны производить до 300 танков в год, еще столько же могут приводить в порядок после вывода с баз хранения и полученных в боях повреждений. Однако этой цифры недостаточно даже для возмещения потерь, не говоря уже об обеспечении новых подразделений.

Аналитики считают, что для обеспечения более крупных наступательных операций, чем сейчас, россиянам придется резко наращивать объемы производства. Сейчас темпы российских операций поддерживаются преимущественно благодаря пехотным массам, но пехота стачивается, а новую мобилизацию российская промышленность сейчас "не вытянет".

Однако не стоит расслабляться, потому что в случае, если РФ будет сохранять инициативу в течение 2024 года, она в конце концов будет иметь время и возможности расширить техническую базу и накопить ресурсы. Хотя обеспечить большие массы мобилизованных российскому оборонпрому будет затруднительно даже в этом случае.

Напомним, между тем российский военно-промышленный комплекс (ВПК) терпит большие убытки на исполнении государственных заказов российского режима для войны в Украине. На заводах есть проблемы с закупками деталей, деньгами для производства и некоторыми другими моментами.