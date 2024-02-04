Прославляла Кадырова и оккупантов и ностальгировала по СССР: жительница Сумщины предстала перед судом, что ее ждет

Суд признал женщину виновной и приговорил к 6 годам лишения свободы без конфискации имущества

В Сумской области приговорили местную жительницу к 6 годам лишения свободы за то, что она прославляла оккупантов. А с марта по конец июля 2023 года сдавала России места дислокации ВСУ и военной техники.

Об этом идет речь в приговоре Сумского районного суда Сумской области. По данным суда, женщина с апреля по июнь 2022 года прославляла РФ за уничтожение Мариуполя и военные преступления в Украине. Уже в марте 2023 года она пошла еще дальше – сдавала блокпосты, позиции ВСУ, места дислокации военных и техники в приграничных Сумской области.

В суде женщина заявила, что ностальгирует по СССР, потому что для нее это – "юность и молодость". Она добавила, что была против вступления Украины в Евросоюз и повторила российскую пропаганду о "перевороте 2014 года".

Ее действия продолжались до конца июля 2023, после чего жительницу Сумщины задержали.

Она признала, что действительно была за РФ, в частности, прославляла лидера Чечни Рамзана Кадырова, однако добавила, что якобы "об Украине он ничего плохого не говорил". Жительница Сумщины также заявила, что не передавала РФ места дислокации ВСУ, а только "общалась с новым знакомым".

Приговор суда

Суд критически отнесся к показаниям подозреваемой. Проанализировав материалы дела, суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 114-2 УК Украины и приговорил к 6 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский блоггер-миллионник наводил ракеты для россиян. Он оправдывает захват украинской территории и уничтожение гражданской инфраструктуры нашего государства.