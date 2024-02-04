Полученный ВСУ танк Abrams был замечен на передовой: где именно (видео)

Данная модификация "Абрамса" называется M1A1 SA

Легендарные танки "Абрамс", которые США передали Украине в 2023 году, были замечены на фронте. Их запечатлели на одном из самых горячих направлений.

Об этом сообщает "Милитарный". Впервые видео с данной машиной засветилось в сюжете телемарафона. В нем говорилось о боях за Авдеевку и, вероятнее всего, видео было снято именно там. Судя по ролику, танк стоит на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Тут стоить отметить, что 47-ая бригада также укомплектована и американскими БМП "Брэдли", которые эффективно молотят новейшие танки и другую бронетехнику армии РФ. Видео с их работой уже стали вирусными.

Данный конкретный экземпляр "Абрамса" выполнен в пустынном камуфляже. Журналисты отмечают, что эта модификация называется M1A1 SA (situational awareness) Abrams. Также отмечается, что до этого украинские Abrams "светились" в трехцветном камуфляже.

Напомним, что всего Украина получила от США 31 танк "Абрамс". О том, что это за машина вы можете узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что СМИ объяснили, почему США передали Украине так мало танков M1 Abrams.