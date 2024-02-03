"Бавовна будет продолжаться": к атаке на нефтезавод Лукойл может быть причастна СБУ

В СБУ официально пока не прокомментировали свою причастность к атаке

Сегодняшний пожар на НПЗ "ЛУКойл" в Волгограде "организовали" беспилотники СБУ. Площадь горения составила 100 квадратных метров.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники в СБУ. По их словам, взрывы на военных объектах в РФ будут продолжаться.

Так, два беспилотника СБУ поразили установку первичной переработки нефти. Без этого оборудования завод потеряет значительную часть производственной мощности.

"СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Ударяя по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок горючего для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета. "Бавовна" на российских НПЗ будет продолжаться", — сообщает источник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. По некоторым данным, российский завод атаковали украинские дроны "Бобер".