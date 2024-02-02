Беспилотники летят над Украиной: враг может добраться до Киева

В воздухе было зафиксировано несколько групп беспилотников

Российские террористы снова запустили по Украине ударные беспилотники Shahed-136. Пока что БПЛА летят строго на Север, поэтому не исключается, что при сохранении курса иранские гости могут скоро посетить столицу.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины. По данным ВС ВСУ, беспилотники фиксируются на севере Винницкой области и на юге Киевской области.

Первая группа беспилотников, по данным мониторинговых каналов, летит строго на Север, поэтому скоро, если не изменит курс, может добраться до Киева. В то же время, вторая группа беспилотников, которая фиксируется на юге Киевской области, летит в сторону Житомирщины, но также может изменить курс на столицу

Напомним, на днях "Телеграф" писал о том, как именно Украина запускает по России беспилотники. Министр стратегической промышленности Александр Камышин отметил, что Украина вышла на тот этап, когда российские террористы уже не могут безнаказанно избивать ракетами и беспилотниками по Украине.

Более миллиона квадратных километров территории Российской Федерации (без учета временно оккупированных территорий) находится в зоне, уязвимой для украинских ударных беспилотников. Менее чем за полгода зона вероятного поражения увеличилась на 300 000 км.