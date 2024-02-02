Есть нюанс: Данилов прокомментировал слова Путина по поводу "демилитаризованной зоны" в Украине

Слова диктатора рассмешили секретаря Совета национальной безопасности и обороны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина о "создании демилитаризованной зоны" на территории Украины для того, чтобы обезопасить Россию от "дальнобойных ударов западного оружия". По словам Секретаря СНБО, подобная зона обязательно будет, но есть нюанс — она будет "по меньшей мере до Москвы или Санкт-Петербурга".

Такое заявление Данилов сделал в эфире "Украинского радио". По мнению должностного лица, другого быть просто не может.

"Эта демилитаризованная зона будет, по меньшей мере, до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем. Единственное, где они там смогут квакать, — это не ближе Урала. Поверьте, так обязательно будет ", — подчеркнул Данилов.

Он добавил, что преступления, "совершающие эти террористы во главе со своим современным Гитлером, по фамилии Путин" не останутся безнаказанными, а россияне обязательно понесут ответственность за все свои преступные действия.

"Эта зона будет проходить по совсем другим меридианам, и по совсем другим параллелям. И это будет точно на территории Российской Федерации, а не на нашей территории", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, государственный департамент Соединенных Штатов Америки также не проигнорировал заявление Путина по поводу его желания создать "демилитаризованную зону". Представитель Госдепа Мэтью Миллер предложил российскому диктатору начать создание такой зоны с того, чтобы вывести из Украины российские войска.