Военнообязанных заставят обновить данные: что готовит новый законопроект

Законопроект №10449 был передан в Верховную Раду 30 января

Новый законопроект о мобилизации предлагает ввести существенные изменения для военнообязанных. Среди таких ограниченный период на уточнение учетных данных.

Как рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН, с момента объявления мобилизации на уточнение данных отводится 60 дней. Делать это непременно. Предусмотрены пути уточнения данных: электронный кабинет (призывника, резервиста или военнообязанного), в территориальном центре комплектования и соцподдержки или в центре предоставления административных услуг.

Через электронный кабинет можно не только уточнить данные, но и получить повестку в случае принятия законопроекта в таком виде. Иметь военно-учетные документы нужно будет постоянно (в настоящее время такие нормы действуют пилотно в нескольких областях).

Также документ о взятии на военный учет или исключении из него потребуется для выезда за границу. Его нужно будет предоставлять при пересечении границы обязательно. Также без него нельзя будет совершать консульские и некоторые другие действия с документами военнообязанным за границей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в феврале продолжат вручать два основных типа повесток и мобилизационные распоряжения. Третий тип повесток — для призывников пока не вручается, ведь призыв на срочную службу не ведется.