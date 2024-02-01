"Дерзкий, безжалостный и мстительный": в книге о Зеленском сказали, как он изменился за последние годы

От былого юмориста в Зеленском осталось очень мало

Со временем президентских выборов в Украине в 2019 году по октябрь 2023 года Владимир Зеленский значительно изменился. Его характер за это время стал более жестким.

Об этом "Украинской правде" рассказывает американский журналист Саймон Шустер, написавший книгу The Showman (Шоумен) о президенте Владимире Зеленском. По его словам, данная книга — это буквально ответ на этот вопрос об изменениях Зеленского на 400-х страницах.

"Март 2019-го: харизматичный молодой комик, уверенный в том, что в качестве президента будет встречаться только с "веселыми" политиками, а в остальное отправит "профессионалов".

Октябрь 2023: упрямый, уверенный в себе, безжалостный, мстительный, готовый идти до конца походкой бульдога и делать невозможное", — сказал он.

Шустер также добавил, что вот юмориста в Зеленском осталось очень мало. Многие свойства, некая наивность, оптимизм, стали фактически незаметными. Он стал гораздо более жестким, требовательным к членам своей команды.

"Возможно, осталась наглость, наверное, точнее будет сказать, дерзость. Это тоже не моя характеристика, так описывали его старые друзья и соратники. "Я знаю, чего хочу, и буду этого добиваться. Я этого заслуживаю. Мне это нужно и давай искать способы сделать то, что нужно мне, моей команде и моей стране". — подытожил автор книги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Саймон Шустер в своей книге о Зеленском описал аскетический быт команды президента в бункере в первые дни полномасштабного вторжения России.