Украинский военный смог спасти побратима от плена, с помощью БПЛА: как ему это удалось

Боец лишь за месяц смог поразить больше сотни целей

Украинский пилот дрона смог спасти бойца соседней бригады от попадания в плен благодаря точным сбросам взрывных "подарков" на головы оккупантам.

Историей одного из самых эффективных пилотов ВСУ Евгения, который лишь за месяц смог благодаря своим "птичкам" поразить около сотни целей россиян, поделилась пресс-служба Десантно-штурмовых войск в своем telegram-канале.

По его словам, когда он увидел, что побратим попал в плен, он начал методично уничтожать оккупантов вокруг пленника, пытаясь не задеть украинского военного.

"Когда пленник понял, что врагов вокруг стало меньше, он решил двигаться. Один из россиян выбежал и стал останавливать мужчину. Евгений сбросил гранату, еще одну на его языке. Она затрехсотила россиянина и наш побратим продолжил двигаться к своим", — говорится в сообщении.

После этого Евгений сделал еще один вылет, чтобы сделать несколько сбросов для зачистки опорного пункта.

По словам военного, война не стоит на месте, а новая техника отыгрывает большую роль на поле боя и позволяет применять креативные решения для достижения лучших результатов.

Как сообщалось ранее, Украина в целом превосходит Россию по количеству ударов FPV дронами по боевой технике и пехоте, а россияне же предпочитают использовать их против укреплений.