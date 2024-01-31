С сохранением рабочего места: власти хотят ввести базовую военную подготовку, появились подробности

Действующее законодательство не предусматривает сохранение рабочего места за призванными на срочную службу

Украинцам показали обновленный текст законопроекта по мобилизации в стране. В нем власти планируют отменить срочную военную службу. Вместо нее чиновники предлагают ввести базовую военную подготовку.

Мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет дадут возможность самостоятельно выбрать, когда пройти военное обучение, которое продлится максимум пять месяцев. Об этом говорится в предложенном Кабмином законопроекте №10449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Отмечается, что за военнообязанным будет сохранено его рабочее место. В действующем законодательстве такой нормы нет.

Согласно тексту нового законопроекта, обязательная постановка на военный учет коснется пригодных к прохождению службы женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.

Что касается женщин, имеющих специализацию или профессию, имеющую военно-учетный аналог в перечне специализаций, утвержденного Минобороны, то они могут стать на военный учет только в добровольном порядке.

Следует отметить, что эти положения уже действуют в текущем законодательстве. Единственное изменение, предусмотренное в новом документе, заключается в том, что женщины, уже стоящие на военном учете, теперь смогут привлекаться на службу в военное время только в добровольном порядке.

Следует отметить, что за обновленный документ в Раде пока не голосовали. Поэтому все вышеизложенное пока остается на уровне предложения.

Ранее "Телеграф" рассказал, чего ждать украинцам от нового закона о мобилизации.