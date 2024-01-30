В Украине введут электронные повестки: подробности из нового законопроекта о мобилизации

Как предлагают отправлять электронные повестки

Кабинет министров внес на рассмотрение парламенту обновленный законопроект о мобилизации в Украине, которым предусматривается вручение повесток в электронном режиме.

Как говорится в тексте законопроекта на сайте Верховной Рады, повестку могут вручать не только лично, но и отправлена через электронный кабинет призывника, резервиста или военнообязанного.

Отмечается, что днем вручения повестки в ТЦК считается либо день вручения ее в личном порядке под расписку, либо же когда центр комплектации получит сообщение о доставке такого оповещения в электронный кабинет.

Правительство также предлагает установить, что если электронная повестка была получена после 17:00, то считается, что она была вручена на следующий рабочий день после отправки вне зависимости от того получал ли ТЦК подтверждение о доставке или нет.

Уважительными причинами неявки по повестке считаются стихийные препятствия, болезнь, действия страны-агрессора, которые помешали физически явиться в военкомат, или же смерть родственника.

Напомним, "Телеграф" писал о том, что еще предлагают изменить в новом законопроекте Кабмина о порядке мобилизации в Украине.