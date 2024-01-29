Россия примет участие в переговорах по "Формуле мира"? У Зеленского дали неожиданный ответ

Для переговоров нужна политическая воля, а ее у россиян нет

Украина в будущем будет готова рассмотреть вариант, при котором во встречах на Саммите мира по реализации "Формулы мира" президента Владимира Зеленского примут участие представители России. Но при условии, что изначально будет утвержден общий план действий по выполнению Формулы.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время пресс-конференции с главами МИД Украины и Венгрии. По его словам, Украина готова услышать все страны, даже российских террористов.

"Первая встреча, первый саммит на уровне лидеров – без участия России. Затем мы открываем возможность проведения всех пунктов из десяти отдельных встреч, конференций, событий на разных уровнях для выработки такого плана. И уже на втором саммите на уровне лидеров, когда план будет готов, мы готовы рассматривать вопросы приглашения представителей России", – сказал он.

Впрочем, добавил Ермак, для этого у России должна быть политическая воля к миру на справедливых украинских условиях. Пока такой воли у российского террористического режима не наблюдается.

Ранее "Телеграф" писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию в Украине. Но для того, чтобы состоялись переговоры, необходима готовность РФ и ее положительные намерения по этому вопросу.

Добавим, что переговоры с Россией были в начале войны в Белоруссии. Но, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, это была попытка, чтобы Украина капитулировала.