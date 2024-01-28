Греция обещает передать Украине советское оружие: что могут получить ВСУ

Сама же страна в "минусе" не останется

Греция после получения от США современного оружия обещает передать Украине то, которое считает устаревшим. Речь идет, в частности, о вооружении советских времен.

Соответствующее решение приняло политическое и военное руководство страны. Об этом сообщает местное издание Kathimerini.

Более того, по информации СМИ, уже якобы даже были даны необходимые указания, чтобы устаревшие системы и оборудование, которые уже не используются греческой армией, были переданы Украине.

США предоставят стране новое вооружение и технику, например, до 40 истребителей F-35A Lightning II.

Что потенциально Украина может получить

В то же время, на вооружении греческой армии находятся системы ПВО Тор, Оса, С-300, а также зенитные установки ЗУ-23-2 и боеприпасы к ним. Их и считают устаревшими и не используют.

Вооруженные Силы Греции имеют:

12 ПУ С-300ПМУ1

4 СВУ ЗРК Тор-М1

38 СВУ ЗРК Оса-АКМ

Также около 50 ПУ ЗРК Hawk. Остается открытым вопрос о боеспособности комплексов и их состоянии.

Отмечается, что Греция передаст Украине свои ЗРК, ранее купленные у России после того, как США одобрило ей продажу истребителей F-35.

Ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что перед европейскими странами стоит сложная задача. Они должны предоставлять Украине нужное оружие как можно быстрее и "разгонять" собственный оборонно-промышленный комплекс, чтобы укреплять свою обороноспособность.