Бойцы ПВО рассказали, что думают о тех, кто снимает их работу (видео)

Умение проводить видеосъемку в армии также понадобится

Украинские военные, ежедневно сбивающие российские ракеты и беспилотники, выразили свое отношение к тем гражданам, которые снимают работу ПВО. Бойцы призвали украинцев этого не делать.

Об этом говорится в сюжете Армия TV. Один из бойцов мобильной огневой группы отметил, что отрицательно относится к таким людям.

"Пусть этого не делают. Служба Божья за ними смотрит сверху конкретно", — подчеркнул он.

Кроме того, ведущий рассказал, что раньше работал на зенитно-ракетном комплексе С-300. Он также призвал украинцев присоединяться к рядам Сил обороны.

"Если вам очень нравится, как оно все светится, стреляет, взрывается… Пожалуйста, мест хватает. Не только посмотрите, еще и примете участие. Компания хорошая, работы хватает. Всех ждем, присоединяйтесь", – отметил он.

Боец также добавил, что в рядах Войск противовоздушной обороны будет возможность снимать работу ПВО крупным планом сразу в тепловизор. По его словам, умение проводить видеосъемку в армии понадобится.

Напомним, ровно через месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Верховная Рада приняла закон №7189, устанавливающий ограничения на обнародование некоторых данных в публичном пространстве во время действия военного положения. При этом невыполнение этих требований карается лишением свободы сроком от 3 до 12 лет, в зависимости от обстоятельств, мотивов и тяжести последствий совершенного преступления.