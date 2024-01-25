Играл с Милевским и Алиевым: на войне погиб известный украинский футболист

Футболист погиб, защищая родину

На войне против российских оккупантов погиб футболист Сергей Рожок. Накануне стало известно о гибели на фронте украинского футболиста Олега Макаренко.

О гибели Сергея сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своей официальной странице в Instagram.

Воспитаннику ФК "Славутич" и киевского "Динамо", бывшему хавбеку "Таврии", "Закарпатья", киевского "ЦСКА", ФК "Харьков", "Десны", "Оболони", "Кривбасса", "Черноморца", "Звезды", а также юношеских и молодежных сборных Украины Рожку было 38 лет.

Вместе со звездами украинского футбола Артемом Милевским и Александром Алиевым Сергей играл за сборную Украины на молодежных ЧМ-2005 (U-20) и Евро-2004 (U-19), где доходил до стадии 1/2 финала. С 2019 года Рожок выступал на любительском уровне.

"От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея…

Слава Герою! Вечная память…" — гласит сообщение от УАФ.

Напомним, на войне против российских оккупантов погиб украинский футболист Виталий Зализняк. Ранее стало известно о гибели на фронте фаната болгарского "Левски", который защищал нашу страну от захватчиков.