Тысяча километров — не предел: Украина бьет по РФ отечественным оружием, говорит Данилов

Силы обороны продолжат поражать военные объекты РФ

В Украине производят оружие, которым поражают цели в глубоком тылу РФ. Причем само оружие сделано таким образом, что российская ПВО не всегда может его заметить и сбить.

Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, цели в тысяче км больше не являются чем-то недоступным.

Данилов подчеркнул, что Украина наладила производство оружия и удары по российским военным объектам будут продолжаться и дальше. Они прекратятся только тогда, когда оккупанты покинут территорию Украины и уберутся к себе в страну.

"Очень много сегодня уничтожается объектов военной инфраструктуры на России – именно нашим родным оружием. На сегодня для нас уже условно 1000 км – это не какое-то дальнее расстояние, чтобы мы не могли туда проникнуть", – сказал Данилов.

Какое именно оружие производят в Украине он уточнять не стал, но отметил, что ПВО россиян не всегда может заметить его и сбить. Секретарь СНБО добавил, что Украина гордится оборонительными достижениями.

"Хочу напомнить, что мы уже очень много полезного дела сделали, уничтожая врага – не только на временно оккупированных территориях, но и непосредственно в городе, где родился современный фюрер по фамилии Путин (в Санкт-Петербурге. – Ред.) и в других городах. Я более чем уверен, что продолжение следует", – заявил секретарь СНБО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем говорят удары по объектам в глубоком тылу РФ. Эксперт отметил, что у России серьезные проблемы с ПВО.