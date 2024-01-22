Над городом поднимается черный дым: в Донецке снова громко, исчез свет (видео)

Повреждения серьезные

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке утром раздались взрывы, над городами виднеется дым, а жители сообщают о частичном обесточении. Об этом сообщают пророссийские паблики Донецка.

"Куйбышевский и частично Ворошиловский с Киевским районами Донецка обесточены. Атаковали три подстанции. По данным РЭС, повреждения серьезные. Точных сроков ремонта пока энергетики не дают", — говорится в сообщении.

Другой пророссийский ТГ-канал Типичный Донецк пишет, что Донецк и Макеевка – в дыму. На фото видно много дыма.

Город в дыму

Обстрел Донецка

Отметим, что обстрел произошел в то время, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине. Главной темой для выступления российского политика станет обстрел Донецка 21 января, в котором РФ уже обвинила Украину.

Российские террористы после "обстрела" Донецка запросили срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН. Однако местные жители в комментариях в донецких каналах написали, что обстрел с вероятностью почти в сто процентов произвели именно российские оккупанты. К тому же "накрыли" район, недавно активно жаловавшийся на проблемы с водой.

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