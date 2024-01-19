Россия и Китай работают вместе, распространяя ложь и пропаганду в демократических странах под видом "независимой журналистики"

Российский террористический режим готовит дезинформационные операции с целью настроить против Украины общественное мнение накануне того, как в 2024 году в Европе пройдет немало выборов. Выбирать новых лидеров будут Великобритания, Австрия и Грузия, кроме того, изменится состав Европейского парламента.

Об опасности сообщил руководитель отдела по дезинформации Государственного департамента США Джейми Рубин, сообщает информационное агентство Reuters. По его информации, российский и китайский режимы развернули сетку дезинформационных операций, пытаясь выдать государственную пропаганду российских террористов и китайских коммунистов за "независимую журналистику".

"Россия надеется, что количество выборов в Европе в этом году может изменить то, что было замечательной коалицией и дисциплинированной оппозицией ее войне. Мы верим, что россияне будут проводить информационные операции по всей Европе, чтобы попытаться изменить мнение об Украине во время предстоящего избирательного сезона", – отметил он.

Возглавляемый Рубином Центр глобального взаимодействия в США, задачей которого является разоблачение иностранных дезинформационных кампаний, еще в 2023 году заявил, что уличил российский террористический режим в распространении пропаганды и лжи в СМИ в Латинской Америке. В Кремле традиционно заявили, что информация США бездоказательна, а обвинения якобы необоснованны.

Между тем рассекреченный отчет разведки США о российских дезинформационных усилиях был направлен более 100 правительствам стран мира в прошлом году. Он свидетельствует о том, что российские террористы активно используют шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ с целью подорвать веру общества в демократию и выборы.

Напомним, издание New York Times сообщило, что российский диктатор Владимир Путин якобы с сентября посылает сигналы о готовности остановить боевые столкновения, оставив за собой то, что удалось захватить в это время.

В СНБО Украины объяснили, что для написания статьи в The New York Times о якобы готовности России к миру РФ привлекла завербованных американских журналистов. Их сотрудничество с российскими спецслужбами началось во время работы в РФ.