Скандальная компания судится с Минобороны и срывает поставки продовольствия для ВСУ, — Яровая

Скандальная компания "Трейд Гранит Инвест", которая предлагала завышенные цены на питание для Минобороны и дискредитировала Общественный антикоррупционный совет, продолжает судиться с Минобороны и срывать поставки продовольствия для ВСУ. Об этом сообщила Советница заместителя Министра обороны, волонтер Дана Яровая в Facebook.

"При выводе торгов на систему Прозорро на 2 полугодие 2023 года, была себе такая компания как "Трейд Гранит Инвест", которая по слухам ожидала и все подготовила под прямые договоры, и сидела на стуле ровно. Но коллегиальный орган неожиданно для них пошел на торги на Прозорро. Во время этих торгов эта компания дала высокую цену, и, конечно, пролетела. Затем заваливала МО исками (мне кажется, наибольшее количество исков было от них), и уже на третьем круге переторговки, наконец, поняла, что будет только конкурентная процедура, и выиграла аж в 1 области. Во времена опальных заместителя Министра Шаповалова (находящегося в СИЗО) и начальника Департамента государственных закупок Хмельницкого (также в СИЗО) у этой компании были контракты по питанию на 8 миллиардов гривен", — написала Яровая.

Тогда скандальный поставщик проиграл в судах всех инстанций. На 1-й квартал 2024 года компания уже по адекватным ценам выиграла торги на Прозорро, но продолжает судиться с Минобороны.

"Вышеуказанная компания выиграла по конкурентным ценам, с нормальными документами 10 лотов. Казалось бы, большой объем, работайте. Но они подали иск в суд, чтобы им передали еще пару лотов, потому что там лучшее ценовое предложение. Но ведь мы помним о 30% в одни руки и диверсификацию поставщиков в период войны. Суд встал на сторону МО. Проблема в том, что уже две недели МО, КСЛ, Тил ведет переговоры, сажает операторов на контроль поставки в режиме 24/7, снова ведет переговоры, пишет письма, выставляет претензии. Составляет акты. О чем? Правильно. О недоснабжении продуктов питания, а местами и неснабжении", — подчеркнула Яровая.

Советник заместителя Министра обороны также отметила, что Минобороны осуществляет всю необходимую претензионно-правовую работу.

"Иногда, как показывает практика, огласка действует значительно лучше, чем иск в суде", — написала Яровая.