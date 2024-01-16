"Бежали как трусы": в Европарламенте призвали помочь Украине вернуть мужчин из-за границы

По его словам, в Европе таких — около 800 тысяч человек

Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон призвал "помочь Украине с мужчинами", уехавшими от мобилизации в Европу. Он добавил, что также надо помочь с оружием, чтобы они не погибли, а победили.

"Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы. И мы должны помочь Украине с этими мужчинами, а также с оружием, чтобы они не погибли в Украине, а боролись и победили в этой войне", — заявил он с трибуны Европарламента.

Стоит отметить, что в декабре министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс говорил, что страна может разрешить Украине мобилизовать мужчин, которые приехали в Эстонию после начала полномасштабного вторжения. Он добавил, что в Эстонии сейчас проживает 7,5 тысячи украинских граждан призывного возраста. Позднее он заявил, что его слова исказили и что выгонять украинцев из Эстонии никто не будет, но если будет подписан соответствующий документ, то и укрывать военнообязанных мужчин страна не намерена.

Премьер Эстонии Кая Каллас в интервью The Kyiv Independent на днях заявила, что ее государство не будет выдавать украинских мужчин мобилизационного возраста. По словам Каллас, она обсуждала этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским во время его недавнего визита в Таллинн.

"Это дело Украины – обратиться к людям, которые здесь находятся, и попросить их вернуться, чтобы помочь своей родине", – заявила Каллас.

Как сообщал "Телеграф", консульство Украины в Лондоне призвало украинцев, находящихся за границей, встать на воинский учет. При этом ограничений в отношении банковских и консульских услуг в случае нарушения правил нет.