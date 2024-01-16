СБУ задержала охранника детсада: наводил российские ракеты

ГРУ вышло на него через знакомую — хористку УПЦ МП

Служба безопасности Украины задержала агента военной разведки России, корректировавшего ракетные атаки РФ по Запорожью. Им оказался охранника детского сада.

По его наводке оккупанты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск накануне 2024 года. Тогда погиб 43-летний мужчина, многие частные дома были повреждены или полностью разрушены. В декабре прошлого года мужчина был дистанционно завербован представителем главного управления генштаба вооруженных сил России (ГРУ), сообщили в СБУ.

Российскому агенту сообщили о подозрении

Там рассказали, что в поле зрения россиян мужчина попал из-за своей знакомой – хористки местной церкви УПЦ (МП), которая сбежала на временно захваченную часть Запорожской области. Там она работает на спецслужбу РФ.

Охранник, по указанию ГРУ собирал разведданные о местах дислокации и перемещения Сил обороны на Запорожском направлении. Больше всего россиян интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск. Также он корректировал ракетные удары России по гражданской и критической инфраструктуре региона.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в его собственном доме. Во время обыска у него изъят мобильный телефон, который фигурант использовал для общения с представителями ГРУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Он находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал "Телеграф", Служба безопасности Украины задержала боевика ЧВК "Вагнера", которого разведка РФ "забросила" в Украину. Он должен был подготовить удары по Киеву.