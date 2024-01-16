В Украине масштабная воздушная тревога: все подробности

Россия не перестает терроризировать нашу страну

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Существует вероятность обстрела со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, то был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома "Моздок" (Северная Осетия).

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:44

Следует отметить, что МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Самое главное свойство "Кинжала" — скорость, которая оставляет мало времени на его перехват после запуска. Поэтому когда россияне поднимают в воздух МиГ, тревогу объявляют по всей Украине. Она может быть достаточно продолжительной, поскольку враг порой дозаправляет самолет в воздухе.

При этом тревоги из-за МиГ-31К иногда бывают и очень короткими. Причину объяснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, так бывает, когда истребитель совершает тренировочный взлет-посадку или перелет на другой аэродром. Однако пренебрегать опасностью все равно нельзя, потому что этим может воспользоваться враг.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что сейчас российские оккупанты пытаются наносить ракетные удары не по объектам энергетической инфраструктуры Украины, как это было прошлой зимой. Главными целями противника являются объекты нашего оборонно-промышленного комплекса.