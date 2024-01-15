Попадают в смертоносные ловушки: волонтер рассказал, как морпехи и спецназ перемалывают оккупантов

Пока украинские военные вынуждены отбиваться

Украинские военные уничтожают на левом берегу Днепра в Херсонской области большое количество личного состава российской армии. Также удается уничтожить много вражеской техники.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук. Он рассказал, какая ситуация сейчас на лини фронта.

"Согласно докладу главкома ВСУ Валерия Залужного после инспекции линии соприкосновения, противник пытается вести атакующие действия по всему фронту. Но на некоторых направлениях попадает в смертоносные ловушки", – отметил Макарук.

Он подчеркнул, что сейчас у всех на слуху наш плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Он удерживается стараниями морпехов, Сил специальных операций и теробороны. Там уничтожается гигантское количество личного состава и военной техники противника.

"В районе Двуречной и Купянска на Харьковщине российское наступление, которое идет уже почти три месяца, фактически захлебнулось. Противник снова и снова собирает батальоны в Белгородской и Курской областях – и бросает их на фронт. Мы же их активно перемалываем, преимущественно благодаря умелым действиям операторов FPV-дронов и наших пехотинцев. Аналогичная ситуация "бодания" идет в Запорожской области – в районе Вербового и Работино. Сложно на Донетчине. И в районе Бахмута, где россияне изо всех сил пытаются выйти к Часову Яру. И у Авдеевки. И в Марьинском районе", – рассказал сержант ВСУ.

По словам эксперта, поскольку Силы обороны Украины не имеют достаточного пополнения (и человеческого ресурса, и бронетехники, и снарядов), украинские военные вынуждены отбиваться, а не идти в наступление, как хотелось бы.

Подробнее об ошибках власти, военной ситуации, а также о том, почему мы точно победим, читайте в полном материале "Телеграфа": "О ситуации на фронте, мобилизации и частном бизнесе на войне: откровенное интервью с Михаилом Макаруком".

Напомним, военный аналитик BILD Юлиан Рёпке сообщил, что около 300 украинских солдат удерживают разрушенное село Крынки на левом берегу Днепра.