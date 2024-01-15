Жизнь среди руин: СМИ рассказали, почему некоторые украинцы отказываются бросать прифронтовые города

Для многих людей необходимость бросать собственноручно построенный дом и ехать в неизвестность – стресс сильнее российских обстрелов

Несмотря на ежедневные варварские обстрелы российскими террористами прифронтовых городов и поселков в Украине, и объявленную там эвакуацию, в этих населенных пунктах остается много гражданских, проживающих в полуразрушенных домах и со своеобразным фатализмом пытающихся как-то выжить. Подавляющее большинство из таких людей – пенсионеры, которые категорически отказываются от эвакуации, несмотря на все просьбы, приказы и угрозу гибели.

Об этом пишет американское издание The New York Times. Журналисты газеты пообщались с некоторыми людьми и пишут, что мотивы оставаться среди полуруин у всех разные.

Очень часто люди просто не хотят покидать дома, которые строили своими руками – даже несмотря на то, что в домах не хватает окон, а иногда даже целых стен. Они всю жизнь мечтали встретить старость именно в своем доме.

"Я прожил здесь 60 лет и не откажусь от этого. Если вы 10 лет строили свой дом своими руками, вы просто не можете его бросить", – сказал журналистам житель одного из прифронтовых городов, 82-летний Василий Зайченко.

Еще одна категория людей – это те, кто не может покинуть могилы близких. Обычно такие люди уже похоронили своих родственников и теперь имеют только одно желание – после смерти быть похороненными вместе с ними.

"Я пообещала одному очень дорогому человеку, что не оставлю его одного. Я не смогу извиниться перед ним, если не сдержу свое слово", – объяснила 57-летняя Галина Бессмертная, у которой в 2021 году умер внук.

Наконец, есть категория людей, испуганных необходимостью ехать в неизвестность, жить среди незнакомых гораздо больше, чем российскими снарядами и ракетами. Для таких людей куда-то перебираться, обживаться в новом месте – стресс сильнее ежедневных ударов террористов. Поэтому такие люди остаются там, где они живут.

При этом, как отмечают журналисты, жители прифронтовых населенных пунктов полностью обеспечены пенсионными и другими социальными выплатами Украины. Деньги у этих людей есть, поэтому они просто ждут конца войны, или гибели от российских атак.

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