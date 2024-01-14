Смертность среди украинцев в оккупации растет по вине россиян: в Центре нацсопротивления назвали причину

Украинцев ограничивают в медицинской помощи, а в первую очередь россияне лечат оккупационных солдат

На временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается нехватка медицинского персонала, из-за чего туда привозят работников из России. Однако в первую очередь там лечат россиян, а потому смертность среди украинцев растет.

Как сообщает Центр национального сопротивления, сейчас туда прибыла группа медиков из Карелии, в частности это анестезиологи, хирург-онколог, врачи УЗИ и терапевты.

"Из-за нехватки кадров на ВОТ оккупанты продолжают завозить медицинские бригады с территории России. Это происходит на ротационной основе с выплатами премии для участников незаконной командировки", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что качество и доступность медуслуг для местных жителей остаются на низком уровне, а приоритет в обслуживании отдается российским военным и другим гражданам страны-оккупанта, которые незаконно находятся в Запорожской области.

"Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения значительно растет", — добавили в ЦНС.

При этом там отмечают, что украинское сопротивление получило информацию о всех членах медицинских групп, которые прибыли в Украину из России, а каждый, кто ограничил право украинцев на получение медицинской помощи, будет непременно наказан.

Как сообщалось ранее, россияне начали обустройство нескольких новых мусорных полигонов на территории Донецкой и Луганской областей, туда будут свозиться отходы с Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.