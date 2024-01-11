Вечером в Донецке прогремели взрывы: прилетело по непростому заводу (видео)

В оккупированном городе снова неспокойно

Вечером в четверг, 11 января 2024 года, в оккупированном Донецке прогремели взрывы. После прилета на заводе "Топаз" начался пожар.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы. В Сети появились видео и фото завода, на которых видно языки пламени.

Разделение Украины вошло в список глобальных рисков 2024 года

Пока никакой официальной информации о произошедшем нет. Также нет сведений о работе противовоздушной системы (ПВО) врага.

В Телеграм-канале "Типичный Донецк" сообщили о том, что на крышу одного из домов в Куйбышевском районе прилетел снаряд. Взрывной волной выбило стекла.

На крышу дома упал снаряд

Под обстрел также попала маршрутка №10. Как пишут местные Телеграм-каналы, водителю понадобилась медицинская помощь. Его госпитализировали.

Маршрутка пострадала из-за взрывов

Отметим, что на заводе "Топаз" еще до его захвата в 2014 году производили сложные радиотехнические комплексы и системы. Среди них также были комплексы дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО. Там же изготовили для иностранного заказчика комплекс "Кольчуга". Это автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки. Ее эвакуировали из Донецка с помощью самолетов.

Взрывы в Донецке 11 января 2024 года

Но не удалось забрать с "Топаза" комплекс "Мандат", который был изготовлен на территории этого завода. Его оккупанты вывезли из Донецка. Тогда Украину предали 50 сотрудников этого завода, которые со своими семьями уехали в РФ.

Взрывы раздались на бывшем заводе "Топаз"

По некоторым данным, захватчики и сейчас используют эту территорию в качестве ремонтной базы для военной техники. Летом 2023 года по этому заводу тоже "прилетело". Вражеская ПВО пыталась перехватить воздушные объекты, но безуспешно. Позднее россияне заявили, якобы прилет был по цеху, который не работал.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 11 января 2024 года в нескольких российских городах прозвучали взрывы. Враг отчитался о перехвате трех дронов в разных областях.