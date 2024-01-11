По всей Украине объявлена воздушная тревога: все подробности

Всех просят находиться в укрытиях

Днем 11 января в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза обстрела со стороны российских оккупантов.

В мониторинговых Telegram-каналах пишут, что это связано со взлетом с аэродрома Моздок (Северная Осетия) истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Эти ракеты летят с большой скоростью, потому для ПВО это крайне сложная цель.

"В воздухе РФ фиксируется также самолет-заправщик ИЛ-78. Тревога может быть затяжной, если будет дозаправка", — говорится в сообщении.

О пусках ракет пока информация не поступала. Однако всех граждан просят оставаться в безопасных местах и не покидать их до соответствующего распоряжения, поскольку сейчас существует угроза атаки.

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