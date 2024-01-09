В Минобороны Чехии напомнили высказывания Путина о том, что его армия воюет против коллективного Запада

Чешский политик и глава внепарламентской правопопулистской и пророссийской партии PRO Йиндржих Райхл выступил против военной помощи Украине. Он заявил, что якобы это противоречит национальным интересам страны.

Об этом сообщает местное издание ČTK. В Минобороны Чехии резко ответили политику и заявили, что ракеты не падают на территоии страны только благодаря Украине.

Райхл также является представителем антиправительственного объединения "Чешская Республика против бедности". От имени этого движения в Палату представителей пришла петиция с требованием прекратить оказывать Украине военную помощь. Мол, таким образом война лишь затягивается, а количество смертей увеличивается. Члены антиправительственного объединения также заявили, что помощь Чехии Украине противоречит национальным интересам страны. Они настаивают на "дипломатическом и мирном решении конфликта".

Кроме того, Райхл раскритиковал утверждения о том, что в Украине воюют в том числе и за Чехию. Он заявил, что это ложь.

"Это ложь, это чистая манипуляция… Каждый день, когда война в Украине затягивается, происходит больше страданий, больше ненужных смертей, больше ненужного кровопролития и больше экономических потерь, а также дальнейшее ухудшение позиции Украины в переговорах о возможном мире", – сказал он.

В Минобороны Чехии оперативно отреагировали на его высказывания. Замминистра обороны Ян Йиреш заявил, что решение о прекращении войны в силах принято лишь один человек — Владимир Путин. Он добавил, что независимость Украины как раз таки соответствует национальным интересам Чехии.

"Вражеские ракеты не упадут на территорию Чехии, если мы поможем Украине защитить ее независимость", – сказал Ян Йиреш.

Он также напомнил, что в России неоднократно говорили о том, что "воюют против всего Запада", а значит и против Чехии. Замминистра обороны подчеркнул, что, если бы Запад не оказывал Украине военную поддержку, то российские солдаты уже сидели бы в Киеве, а может даже дошли бы и до Ужгорода. Представитель оборонного ведомства Чехии добавил, что господин Райхл очень громкий, но очень часто говорит ерунду".

"Не вызывает сомнений то, что если бы мы с самого начала не поддержали в военном отношении Украину — Чехия, Польша, почти все другие европейские страны и другие страны мира, то российская армия была бы сегодня в Киеве или даже в Ужгороде", — сказал Йиреш.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Венгрия может лишиться права голоса в ЕС из-за того, что блокирует выделения помощи Украине.