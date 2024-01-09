Зеленский провел новую Ставку: обсуждались две важные темы
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Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную важную Ставку. В ходе встречи была разобрана тема обеспечения фронта снарядами и дронами.
Об этом том во вторник, 9 января, в своем Telegram-канале сообщил глава государства. По его словам, командующие основными направлениями и операциями присутствовали очно.
"Вместе с ними, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифрой во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами. Фактические издержки, ежедневная потребность, распределение между подразделениями.
Систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в том числе открытие новых линий. Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", — сказал президент.
Также он назвал вторую важную тему — ПВО. Участники ставки проанализировали последние российские атаки по территории Украины и эффективность воздушных сил.
"Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры", — подытожил украинский лидер.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте и назвал одну важную проблему. По его словам, украинские войска нуждаются в системах противовоздушной обороны.