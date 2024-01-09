Украина, G7 и страны глобального Юга провели тайную встречу по войне: известны результаты

Переговоры состоялись в декабре

В декабре 2023 года Украина, страны G7 и небольшая группа государств глобального Юга провела тайные переговоры. На ней пытались заручится поддержкой украинских условий для мирных переговоров с Россией.

Об этом пишет Bloomberg.Согласно информации от источников агентства, встреча советников по национальной безопасности состоялась 16 декабря в Саудовской Аравии. Она последовала за более масштабными, широко разрекламированными собраниями, направленными на противодействие попыткам Москвы разделить и представить Украину и ее союзников не желающими вести переговоры о прекращении войны.

"Секретность была отчасти направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно при присоединении. По словам людей, меньший формат позволил провести более свободное и откровенное обсуждение так называемой формулы мира для Украины и планов продвижения этого процесса вперед, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что последние месяцы усилия союзников ослабли. В США и ЕС более 100 миллиардов долларов жизненно важной помощи остановились в процессе утверждения в Вашингтоне и Брюсселе, а контрнаступление Украины в прошлом году не принесло серьезного перелома на поле боя.

По словам людей, знакомых с ходом заседания, на последней встрече, состоявшейся в Эр-Рияде, существенного прогресса достигнуто не было. По их информации, Украина и ее союзники по G7 продолжали сопротивляться призывам стран Юга напрямую взаимодействовать с Россией.

Москва осудила усилия союзников, куда страна-агрессор не была приглашена.

В то время как чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции приняли участие в декабрьской встрече в Эр-Рияде, другие крупные страны глобального Юга, которые приезжали на некоторые из предыдущих крупных сессий, в частности, Китай, Бразилия и ОАЭ, не послали своих представителей.

"Пекин рассматривается многими странами-участницами как ключевой фактор влияния на Москву, учитывая тесные связи между ними. По словам людей, Бразилия, которая в этом году председательствует в "Большой двадцатке", представила письменное заявление", — пишут журналисты.

Киев же и его союзники из "Большой семерки" подтвердили свою точку зрения о том, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и заявили, что цели президента России Владимира Путина не изменились, и он не проявил никаких признаков серьезного желания вести переговоры по существу и не соблюдает достигнутые ранее договоренности.

Также на встрече союзники ясно дали понять, что будут продолжать поддерживать Украину, а ЕС и США заявили, что уверены, что пакеты поддержки будут согласованы.

"Украина и ее союзники запланировали еще одну встречу более широкой группы в Швейцарии на следующей неделе в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе и пригласили более 100 стран, сообщили источники. Предыдущие сессии прошли в Копенгагене, Джидде и на Мальте в прошлом году. Киев хочет провести саммит лидеров по этому проекту в начале этого года и использовать его в качестве трамплина для разработки плана, основанного на ряде согласованных принципов, в качестве основы для любых будущих переговоров с Москвой", — добавили авторы статьи.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского поставили точку по вопросу о переговорах с оккупантами.