Укр

Россия отказалась от массовых атак на энергетику: эксперт объяснил причину

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Россия уже жестоко поплатилась за атаки на энергетику Новость обновлена 09 января 2024, 01:55
Россия уже жестоко поплатилась за атаки на энергетику

Атаки РФ по украинской энергосистеме только усугубляют ситуацию для российских террористов

Российский террористический режим отказался от прошлогодней стратегии ударов по украинской энергетической системе с начала зимы, поскольку понял плохую для себя закономерность – такие теракты усиливают военную помощь Украине, быстроту ее предоставления и рост объемов. К тому же, такие удары не будут иметь для РФ большого смысла в военном значении.

Об этом сказал военный эксперт Дэвид Шарп в эфире Radio NV. Он напомнил, что трагические события в украинском тылу, как правило, ускоряют оказание помощи Украине.

"То, что сейчас застряло, могло бы и не застрять, если бы россияне действовали таким образом. Это мой домысел, но я считаю, что его можно и нужно озвучивать. В прошлом году Россия за это поплатилась. Те же, например, системы Patriot, на мой взгляд, были поставлены Украине намного раньше, чем если бы Россия не трогала бы энергетическую систему Украины. А системы Patriot заставили россиян заплатить немалую цену", – сказал Шарп.

Он также напомнил, что поставки Patriot уже имели для России неприятные последствия – поначалу были сбиты "неуязвимые" ракеты "Кинжал", из которых российская пропаганда пыталась "лепить" своеобразное "чудо-оружие". А затем РФ начала терять самолеты от действий Patriot; последний пример – уничтожение трех Су-34 над Херсонщиной, из-за чего террористам пришлось менять тактику и оставить свои войска без авиаподдержки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время утренней атаки 8 января взрывы прогремели сразу в нескольких городах. Стали известны предварительные последствия этой массированной атаки.

В результате утренней массированной атаки по Днепру и Днепропетровской области есть пострадавшие среди мирного населения. Также были повреждены жилые дома и ряд других построек.

В Запорожье во время массированной ракетной атаки утром 8 января прогремели несколько мощных взрывов. В сети уже появилась первая информация о возможных последствиях обстрелов.