Россия отказалась от массовых атак на энергетику: эксперт объяснил причину

Атаки РФ по украинской энергосистеме только усугубляют ситуацию для российских террористов

Российский террористический режим отказался от прошлогодней стратегии ударов по украинской энергетической системе с начала зимы, поскольку понял плохую для себя закономерность – такие теракты усиливают военную помощь Украине, быстроту ее предоставления и рост объемов. К тому же, такие удары не будут иметь для РФ большого смысла в военном значении.

Об этом сказал военный эксперт Дэвид Шарп в эфире Radio NV. Он напомнил, что трагические события в украинском тылу, как правило, ускоряют оказание помощи Украине.

"То, что сейчас застряло, могло бы и не застрять, если бы россияне действовали таким образом. Это мой домысел, но я считаю, что его можно и нужно озвучивать. В прошлом году Россия за это поплатилась. Те же, например, системы Patriot, на мой взгляд, были поставлены Украине намного раньше, чем если бы Россия не трогала бы энергетическую систему Украины. А системы Patriot заставили россиян заплатить немалую цену", – сказал Шарп.

Он также напомнил, что поставки Patriot уже имели для России неприятные последствия – поначалу были сбиты "неуязвимые" ракеты "Кинжал", из которых российская пропаганда пыталась "лепить" своеобразное "чудо-оружие". А затем РФ начала терять самолеты от действий Patriot; последний пример – уничтожение трех Су-34 над Херсонщиной, из-за чего террористам пришлось менять тактику и оставить свои войска без авиаподдержки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время утренней атаки 8 января взрывы прогремели сразу в нескольких городах. Стали известны предварительные последствия этой массированной атаки.

В результате утренней массированной атаки по Днепру и Днепропетровской области есть пострадавшие среди мирного населения. Также были повреждены жилые дома и ряд других построек.

В Запорожье во время массированной ракетной атаки утром 8 января прогремели несколько мощных взрывов. В сети уже появилась первая информация о возможных последствиях обстрелов.