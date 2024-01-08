Требуется больше защиты от дронов: Украина развертывает производство систем радиоэлектронной борьбы

Рынок дронов за год вырос в 100 раз, по такому же принципу будут развивать рынок РЭБ

На этом этапе войны беспилотники становятся одним из основных видов оружия у обеих сторон. Поэтому Украина будет увеличивать производство систем защиты от вражеских БПЛА – в частности речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы и наземных беспилотных платформах.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире Национального телемарафона. Он признал, что систем РЭБ сейчас явно недостаточно для эффективной защиты от российских дронов.

Федоров подчеркнул, что рынок беспилотников в Украине за год вырос в сто раз, это рекордный рост. По такому принципу будут развивать и рынок систем РЭБ.

"Сейчас мы делаем все, чтобы вместе с Министерством обороны, Генштабом открыть рынок и запустить максимальное количество игроков на этот рынок, чтобы началась конкуренция, потому что нам нужны тысячи станций радиоэлектронной борьбы, окопного РЭБ", – отметил он.

По словам Федорова, недавно государство заключило первый контракт на большое количество турелей для дистанционного управления пулеметами. Это только начало – в дальнейшем наземные БПЛА на дистанционном управлении будут минировать, разминировать, эвакуировать раненых, подвозить боеприпасы и так далее.

Детали Федоров рассказывать отказался – отметив, что не хочет подставлять производителей дронов под угрозу российских терактов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что морские дроны, атаковавшие Крымский мост, Sea Baby научились не только взрываться. Они теперь могут вести полноценное морское сражение с врагом, но без пилота на борту.

Также в Украине разработали собственный дешевый и очень эффективный прибор для обнаружения российских дронов. Первую партию детекторов уже передали на фронт Вооруженным силам Украины на направления, где это больше всего нужно: Авдеевка, Бахмут, Купянск, Запорожье и Север.