Прирежут с удовольствием? Сможет ли СБУ похитить Путина, как США – Мадуро

У Штатов есть мощный союзник, способный проводить спецоперации в РФ

Вооруженные силы США показали свою эффективность, организовав морскую и воздушную блокаду и подавив ПВО Венесуэлы, а спецслужбы Соединенных Штатов молниеносно захватили президента Николаса Мадуро. Россияне ожидали затяжных боев и многочисленных жертв у американцев, что могло бы подкосить их боевой дух, а теперь опасаются такой же операции на своей территории.

Что нужно понять:

Военная машина США на ходу и почувствовала вкус победы

Следующие кандидаты на "демократизацию" — Куба и Колумбия

Окружение Путина напряглось, потому что подобную спецоперацию можно провести в РФ

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал экономист, политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

— Это верхушка айсберга, потому что было совершено и многое другое. Была задействована огромная машина, продемонстрировавшая эффективность. Думаю, теперь Китай 150 раз подумает об оккупации Тайваня, — говорит политический эксперт.

По его мнению, россияне тоже очень нервничают, потому что похожая история с захватом диктатора может произойти в самой РФ. И провести подобную операцию могут украинские спецслужбы.

— Трамп продемонстрировал успех. Армия американская ощутила вкус победы, которой давно у нее не было. Поэтому следующая — Куба, я думаю, Колумбия, где еще присутствует Китай, Россия или другие страны. И американцы показывают, что кто-то в доме хозяин. И это очень правильно, — считает политолог.

Однако он предположил, что действия Трампа не повлияют на позицию и риторику Владимира Путина, и тот до смерти будет провозглашать свои агрессивные заявления в адрес Украины.

— А вот на окружение Путина, я думаю, это произвело не очень хорошее впечатление, что, оказывается, так можно сделать, тем более у американцев есть союзник. Для таких операций — это Украина, которая с удовольствием кого-то прирежет.

Вот и сам Малюк продемонстрировал свою деятельность на территории Российской Федерации (речь об организованной экс-главойСБУ Василием Малюком операции "Паутина" и подрывах моста через Керченский пролив. — Ред.), там паранойя, ищут СБУшники везде. Поэтому этот процесс продолжается, — подытожил Тарас Загородний.

