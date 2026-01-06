Приріжуть із задоволенням? Чи зможе СБУ викрасти Путіна, як США – Мадуро

Штати мають потужного союзника, здатного провести спецоперації в РФ

Збройні сили США показали свою ефективність, організувавши морську і повітряну блокаду та придушивши ППО Венесуели, а спецслужби Сполучених Штатів блискавично захопили президента Ніколаса Мадуро. Росіяни чекали затяжних боїв та численних жертв у американців, що могло б підкосити їхній бойовий дух, а тепер побоюються такої ж операції на своїй території.

Що потрібно зрозуміти:

Військова машина США на ходу і відчула смак перемоги

Наступні кандидати на "демократизацію" — Куба і Колумбія

Оточення Путіна напружилося, бо схожу спецоперацію можна провести в РФ

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів економіст, політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

— Це верхівка айсберга, тому що було здійснено і багато чого іншого. Була задіяна величезна машина, яка продемонструвала ефективність. Думаю, тепер Китай 150 разів буде думати щодо [окупації] Тайваню, — каже політичний експерт.

На його думку, росіяни теж дуже нервують, тому що схожа історія із захопленням диктатора може статися в самій РФ. І провести таку операцію можуть українські спецслужби.

— Трамп продемонстрував успіх. Армія американська відчула смак перемоги, якої давно у неї не було. Тому наступна — Куба, я думаю, Колумбія, де досі ще присутній Китай, Росія чи інші країни. І американці показують, що хто в домі господар. І це дуже правильно, — вважає політолог.

Однак він припустив, що дії Трампа не вплинуть на позицію та риторику Володимира Путіна, і той до самісінької смерті буде виголошувати свої агресивні заяви на адресу України.

— А от на оточення Путіна, я думаю, це справило не дуже гарне враження, що, виявляється, так можна зробити, тим більше у американців є союзник. Для таких операцій — це Україна, яка із задоволенням когось приріже.

От і сам Малюк продемонстрував свою діяльність на території Російської Федерації (мова про організовану ексголовою СБУ Василем Малюком операцію "Павутина" та підриви мосту через Керченського протоку. — Ред.), там параноя, шукають СБУшники скрізь. Тому цей процес триває, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чия смерть стане каталізатором громадянської війни в Росії.