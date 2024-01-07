Поможет защититься от российских дронов: Япония выделит средства на закупку важного оборудования для Украины

Россиянам станет сложнее обстреливать Украину

На фоне возобновления масштабных ракетных и дроновых ударов России, Япония намерена выделить средства на закупку систем обнаружения дронов для Украины.

Как рассказала глава МИД Японии Ёко Камикава во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, ее страна решительно осуждает российские обстрелы гражданских объектов, особенно те, которые были нанесены в период новогодних праздников.

Она также выразила соболезнования жертвам этих атак, а также уважение украинскому народу, которые продолжает отражать российский натиск столь длительное время. Кроме того, по словам Камикавы, Токио будет продолжать оказывать поддержку Украине.

"В рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести 37 млн долларов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов", — сказала она.

Министр также добавила, что Токио также официально передаст Украине 5 мобильных трансформаторов и 7 генераторов.

Как сообщалось ранее, в декабре премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна готова предоставить дополнительную помощь Украине в размере 4,5 млрд долларов.