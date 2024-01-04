Россия продолжит суицидальные атаки: британский генерал дал Украине три совета на 2024 год

Украине нужно искать способы прорвать российскую оборону

В 2024 году россияне не прекратят свои атаки по Украине, а также продолжат наступать на определенных участках фронта. Украине, в свою очередь, нужно наращивать силы, чтобы эффективнее противостоять врагу.

Такой прогноз дал британский генерал в отставке и заместитель главкома войск НАТО в Европе (2011-2014) Ричард Ширрефф в интервью "Радио Свобода". По его словам, война России и Украины продлится еще долго и нашей стране нужно научиться рассчитывать на свои силы.

Массовые атаки россиян британский отставной генерал назвал суицидальными. Но, невзирая на серьезные потери, Путин не даст приказа прекратить штурмовать украинские города по типу Авдеевки за счет живой силы. В то же время Ричард Ширрефф отметил, что не хочет угадывать действия украинского командования, но дал несколько рекомендаций.

"Я бы порекомендовал, во-первых, сосредоточиться на обеспечении поддержки Запада – боеприпасов, транспорта, бронемашин, артиллерии, дальнобойных высокоточных ракет. Кроме этого, попытаться создать место для тренировки высокопоставленного командования. Потому что, по-моему, прорыва не будет без возможностей на высоком уровне, на уровне армии", — сказал британский генерал.

Третьим направлением для Украины, по мнению Ширреффа, должно стать наращивание сил и поиск таких технологий, которые помогут прорвать российскую оборону.

"Я предполагаю, что 2024 год будет годом продолжения российских наступлений, наращивания сил Украины. И должны молиться, что это сможет создать Украине условия для достижения успеха в военном поражении России примерно в 2025 году", — сказал британский генерал.

Однако Ричард Ширрефф настроен пессимистически. Он считает, что война между РФ и Украиной продлится еще долго. А учитывая перебои с западной помощью, британский генерал советует Украины опираться на себя, чтобы наращивать способности, живую силу, проводить учения.

"Это также будет иметь большое влияние на Украину", — резюмировал Ричард Ширрефф.

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